Photo:junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。デスクワーク中、ふと目に入るキーボードの隙間の埃。掃除機を出すほどじゃないけど、気になりだすと集中力も削がれませんか？そんなシーンに便利なのがミニクリーナーですが、今回はその中から「MINIEN 2Wayハンディクリーナー」を使ってみたレポートをお届けします。インテリアに馴染むミニマル