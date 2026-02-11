神戸海上保安部によると、２月１１日（水）正午すぎ、ケミカルタンカーの船長から「明石海峡東方で漁船と衝突しました」と１１８番通報がありました。衝突した場所はＪＲ須磨駅から南に約６ｋｍの地点とみられ、同海上保安部が巡視艇２隻を出動させ、現在調査にあたっています。