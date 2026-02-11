高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（48）が、自身のYouTube「かみじょうたけしの高校野球物語」を更新。3月19日に開幕する第98回選抜高校野球大会で個人的に実現してほしいカードを発表した。3月6日に組み合わせ抽選会が行われる。かみじょうは大阪桐蔭（大阪）―花巻東（岩手）を挙げ、「これ初戦で当たったら大会がもの凄い盛り上がると思う」と切り出した。両校は2012年の春に初戦で対戦した。そのときの大阪桐蔭の