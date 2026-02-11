10日の東京新聞杯で昨年ダービー卿CT以来、2度目の重賞制覇を飾ったトロヴァトーレ（牡5＝鹿戸、父レイデオロ）はマイラーズC（4月26日、京都芝1600メートル）に向けて調整を進めていく。11日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。今週末に福島県のノーザンファーム天栄へ放牧に出る予定。