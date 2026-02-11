◆紅白戦紅組―白組＝特別ルール７回まで＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人のドラフト３位・山城京平投手＝亜大＝が初実戦となる紅白戦に登板。紅組の６番手でマウンドに上がり、１イニングを投げて、１安打無失点。０―０の７回裏。まずはこの回の先頭・泉口を初球の１４３キロで遊ゴロ。続く、４番・リチャードを変化球で空振り三振。５番・中山には右前安打を放たれたが、６番・甲斐を投ゴロに打ち取って無失点に抑えた。