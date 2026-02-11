ミラノ・コルティナ冬季五輪のバイアスロン男子２０キロで銅メダルを獲得したノルウェー代表のストゥルラホルム・レグライドが、喜びのレース後に、母国放送局の生放送インタビュー中に浮気を告白したと英メディアのＢＢＣなどが報じた。ノルウェーの国営放送局「ＮＲＫ」に、「６か月前、最愛の人に出会いました。世界で一番美しく、優しい人です。３か月前、私は最大の過ちを犯し、彼女を裏切りました」などと語り、３か月前