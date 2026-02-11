巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が今季チーム初実戦となる紅白戦に登板。白組の５番手でマウンドに上がり１回１安打無失点、１奪三振１四球の内容でマウンドを降りた。左投手のカーブのような軌道を描くシンカーが武器の最速１５２キロ右腕だが、この日は先頭・大城からスライダーで空振り三振。独特なスリークオーターから繰り出す曲がり球を生かして萩尾らも打ち取った。同期入団の皆川（中大）には直球を右