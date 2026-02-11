元大阪府知事で元大阪市長の弁護士・橋下徹氏が１１日、自身の公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。８日に投開票された衆院選について改めて感想を投稿した。高市早苗首相の人気も後押しして自民党が単独で３分の２以上の議席を獲得する圧勝で、立憲民主党と公明党が組んだ中道改革連合は大敗。自民と連立する日本維新の会は微増にとどまった。橋下氏は「与野党の二者選択を迫られた選挙において、野党候補が乱立した時点で野党は負