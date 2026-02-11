【モデルプレス＝2026/02/11】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSのコラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演した。【写真】辻ちゃん長女「見惚れる」ロングスカート姿◆希空、春っぽファッションで登場希空は、パステルカラーを基調とした春らしいファッションを披露。淡いピンクのトップスに水色のカーディガン、ロングス