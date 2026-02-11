千曲市の学校給食センターで、調理を担当する職員1人がノロウイルスに感染していたことがわかりました。センターでは約3000人分の給食を調理していますが、13日まで休止するとしています。ノロウイルスの感染が確認されたのは、千曲市の第1学校給食センターで調理を担当する女性職員（50代）です。9日昼頃、勤務中に体調不良を訴え、帰宅後に発熱やおう吐の症状があったため検査を行ったところ、ノロウイルスが