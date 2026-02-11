1月の大相撲初場所で新入幕だった朝白龍の昇進祝賀会が11日、東京都内で開かれ、モンゴルから来日中の両親を含めて約130人に祝福された。初場所は5勝7敗からの3連勝で勝ち越した。「今年の目標は三役に上がること。期待に応えられるように、一生懸命頑張っていく」と決意を新たにした。横綱豊昇龍、幕内欧勝馬と同じ飛行機で来日し、千葉・日体大柏高、拓大で相撲に打ち込んだ。昨年9月の秋場所の新十両からとんとん拍子で出世