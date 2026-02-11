元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が11日、自身のSNSを更新。8日投開票の衆院選で、高市早苗首相の率いる自民党が圧勝したことに言及した。自民は316議席を獲得し、同党単独で参院が否決した法案を再可決できる3分の2に達した。橋下氏は「小選挙区議席86％の自民、得票率21年並み49％高市旋風で一強」と題された記事を引用し、「高市さんへの期待は比例票で上積み。他方小選挙区では自民党の得票率は