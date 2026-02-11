ジェフユナイテッド千葉は11日、MF椿直起が手術を行ったことを発表した。1月13日に手術を行ったという椿は、右足関節内果副骨障害、右足関節インピンジメント症候群、右距骨軟骨損傷と診断されたという。なお、全治等の詳細は発表されていない。2000年6月23日生まれの25歳は23年に千葉に加入。昨季はJ2リーグ38試合4得点を記録し、クラブの17年ぶりのJ1昇格に貢献していた。