この記事をまとめると ■ホンダは日本で販売するSUV5台のうち3台がすでに輸入車扱いとなっている ■日本未導入な海外専売となっているホンダのSUVを紹介 ■ホンダの日本未導入SUVには日本で売ったら人気を博しそうなモデルがいくつかある ホンダの海外専売SUVが魅力的だった いまや日本で販売する普通乗用車13モデル（シビックとシビックタイプRとCR-V e:HEVとCR-V e:FCEVをそれぞれ1モデルとして掲載している公式HPによる数え方