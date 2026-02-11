自宅で覚醒剤を製造したなどとして、覚醒剤取締法違反に問われた山梨県甲斐市、大学院生の男（２４）に対し、福島地裁郡山支部（下山洋司裁判長）は１０日、懲役２年６月、執行猶予４年（求刑・懲役２年６月）の判決を言い渡した。判決によると、男は昨年３月２４日頃〜２７日頃、山形県米沢市の自宅で覚醒剤を製造し、同２８日頃に自宅で覚醒剤を使用した。下山裁判長は、「（大学院などで得た）科学的知見や実験器具を悪用