「忍者のまち甲賀」をアピールしようと、滋賀県甲賀市水口町にある県史跡「水口城跡」で１０日、忍者の衣装をまとった作業員が石垣の除草作業を行った。水口城は１６３４年、江戸幕府３代将軍・徳川家光の宿館として築かれ、甲賀流忍者が番をしていたと伝わる。現在は、見張りなどに用いられた「出丸」があったとされる場所に矢倉が復元され、資料館となっている。市教育委員会の歴史文化財課は景観維持のため、毎年冬に石垣