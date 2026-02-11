5日（木）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のヴィアティン三重が、10周年を記念したグッズを発売することをクラブ公式サイトで発表した。 1月31日（土）をもって創設10周年を迎えたV三重。これまでチームの創設10周年記念企画としてフロント・チームスタッフを中心に10人にインタビューを行う企画などを実施してきたが、今回は限定グッズが販売される。 発表されたグッズのラインナップは、10周年仕