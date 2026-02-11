読売新聞社が９〜１０日に行った緊急全国世論調査で、今回の衆院選の結果を全体として「よかった」と答えた人（全体で５５％）は、１８〜３９歳で６３％、４０〜５９歳で５８％と若年層ほど肯定的だった。一方、６０歳以上では「よかった」４８％、「よくなかった」３８％で差が小さかった。「よかった」は男女別では、男性が６１％で女性の４９％より高かった。高市内閣の支持率は若年層や男性で高い傾向が続いており、こうした