◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール2日目（11日、宮崎）紅白戦に出場したドラフト4位ルーキー・皆川岳飛選手が攻守に存在感を見せました。この日は紅組の「7番・ライト」でスタメン出場。強めに風が吹く難しい環境下となりましたが、守備でハツラツとしたプレーを見せます。初回には、中山礼都選手がライト方向へ高い打球を放つも、風にあおられたボールを倒れ込みながらしっかりキャッチ。このプレーにスタンドから見つめたフ