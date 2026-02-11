ケイティ・ペリーと破局したオーランド・ブルーム（49）が、2月8日米カリフォルニア州サンタクララのリーバイス・スタジアムで開催されたスーパーボウルにて、スイス人モデルのルイザ・レメル（28）と親密そうに腕を組む姿をキャッチされた。NFLの頂上決戦であるこの試合では、他にもセレブカップルが目撃されている。【写真】ケイティ・ペリー、来日2ショットでトルドー元カナダ首相との交際をインスタグラムで公表TMZによる