◆紅白戦紅組―白組＝特別ルール７回まで＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人の赤星優志投手が１１日、紅白戦の紅組の４番手で登板し、１イニングを３者凡退に抑えた。赤星は０―０の５回からマウンドへ。まずはこの回の先頭・中山を見逃し三振。続く６番・甲斐を二ゴロ。最後は７番のルーキー知念を二ゴロに打ち取って無失点に抑えた。赤星は昨季は２２登板で６勝９敗、１２１回を投げて防御率２・６８。激戦の先発争いの中