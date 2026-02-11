歌手の小柳ルミ子さんが2026年2月10日にブログを更新し、歯の手術後の経過を明かした。「痛み止めの薬を1錠飲んだだけで耐えられました」小柳さんは26年1月13日のブログで、「『右下の歯茎が腫れてて痛いから 一寸 膿を出して貰って来るね』と歯医者へ行ったことを話題にした。歯の痛みを我慢していたところ、医師によると、「歯が根元迄裂けてる」状態になっていたとのことで、「急遽 手術となりました」と報告していた。手術から