◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）１週前追い切り＝２月１１日、美浦トレセン昨年の覇者コスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）はＷコースで、厩舎のパターンである長めからの併せ馬ではなく３頭併せで僚馬に先行する形の調教を実施。直線半ばで１頭脱落する速い流れの中でも脚いろは衰えず、楽な手応えでアンパドゥ（５歳３勝クラス）に併入し、５ハロ