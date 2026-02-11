阪神・西純矢外野手が１１日、沖縄・宜野座キャンプの紅白戦で快音を鳴らした。途中出場で白組の３番・右翼に入り、４回先頭で中前打。今朝丸のボールをライナーではじき返すクリーンヒットを放った。今季から野手に転向し、育成選手として再出発。投手時代の２２年には本塁打を放っているが、この春の初打席で実力をアピールした。