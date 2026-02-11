ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われ、アダム・シャオイムファ（フランス）はパーソナルベストとなる102.55点で3位につけた。五輪の大舞台での華麗な演技とともに、視聴者の目を奪ったのはまるで筋肉をまとったような衣装。日本のファンからも「衣装が筋肉！」「刃牙とかジョジョみたい」といったコメントが上がっている。25番滑走