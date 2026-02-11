◆紅白戦紅組―白組＝特別ルール７回まで＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人・石塚裕惺内野手の今キャンプ実戦形式での連続出塁が７打席でストップした。５日のライブＢＰの１打数１安打１四球、７日のライブＢＰで１打数１安打２四球をマークしていた石塚は紅白戦に「紅組・４番」でスタメン出場し、先頭で迎えた２回無死で西舘から左前安打をマーク。４回１死では横川から四球を選んでいた。今キャンプ８打席目の６回２死で