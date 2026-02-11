日テレ・東京ヴェルディベレーザのFW山本柚月が海外移籍へ女子サッカー・WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザは2月10日、FW山本柚月が海外移籍を前提とした準備のため、チームを離脱することを発表した。ファンからは「まじかぁぁぁぁぁぁ」「どこなんだろうね」と驚きや新天地への関心が寄せられている。23歳の山本はベレーザの下部組織から昇格し、スピードとテクニックを兼ね備えたアタッカーとして活躍。年代別の日