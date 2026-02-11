演歌歌手の三山ひろし（45）が、11日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。父親の一面を見せた。2012年3月に結婚し、現在は中学生の長女、小学生の長男の父となった三山。2人の子供について、三山は「かわいいですね。だいたい“中学生とか高校生に上がっていけば、憎たらしいことを言われてかわいくないよ”って言われるんですけど」と笑ったが、「最近は僕の歌はもうあんまり聞かないですね」と