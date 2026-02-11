なぜ航空機は燃料を「重さ」で数えるのか？私たちが車を給油する際、その量は「リットル（体積）」で計ります。ところが航空機の世界では、体積のほかに「重量（質量）」も併用して計量されます。なぜ、わざわざ2種類の計量方法を使い分けているのでしょうか。【そこにホース繋ぐんだ！】これがオスプレイへの給油シーンです（写真で見る）実務において、航空機用燃料の計量で主に使われるのは、「重量」です。これには明確な