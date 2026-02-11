シーズン開幕前の期待とは裏腹に、“王者”リヴァプールは苦しい戦いが続いている。ユルゲン・クロップ前監督による長期政権が終焉を迎え、アルネ・スロット監督のもとでの新たな船出となった昨シーズン、リヴァプールは4試合を残して5年ぶりのプレミアリーグ制覇を成し遂げた。しかし、今シーズンはここまで11勝6分8敗と不安定な戦いが続き、第25節終了時点で首位アーセナルと「17」ポイント差の6位に位置。昨年夏に4億ポンド