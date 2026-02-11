マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック暫定監督が、10日のプレミアリーグ第26節ウェストハム戦を振り返った。10日にイギリスメディア『BBC』が伝えた。降格圏のウェストハムと敵地で対戦したマンチェスター・ユナイテッドは、50分に先制を許す。それでも、後半アディショナルタイム6分にベンヤミン・シェシュコが試合を振り出しに戻し、1−1で引き分けた。2023年以来となるリーグ戦5連勝は逃したが、勝ち