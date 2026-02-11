アメリカのラトニック商務長官は少女らへの性的虐待の罪で起訴された富豪エプスタイン氏との関係について、「ほとんど関わりがなかった」と従来の説明を変えました。【映像】従来の説明を変えたラトニック長官の発言ラトニック商務長官「私は彼とは何の関係もなかった。ほとんど関わりがなかったのだ」これまでラトニック長官は2005年にエプスタイン氏と初めて会った後、関係を断ったと説明していました。しかし、司法省が先