今年で76回目の北海道のさっぽろ雪まつりはきょうが最終日です。祝日とも重なり会場は多くの観光客などでにぎわっています。【映像】ひときわ注目を集めている大雪像「会津 鶴ヶ城」今月4日から始まった札幌の冬を彩る「さっぽろ雪まつり」。中央区の大通公園など3つの会場に並ぶ210基の雪像や氷像もきょうで見納めです。ひときわ注目を集めているのは大通西8丁目の大雪像「会津 鶴ヶ城」です。最終日のきょうも朝から多くの