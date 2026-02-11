きょうは太平洋側の各地で今年一番のまとまった雨となっています。【映像】今年一番のまとまった雨が降る様子日本海側では雪解けによる災害発生に注意が必要です。低気圧や前線の影響で、九州から関東にかけて朝から広く雨となっています。西日本から東日本の太平洋側では、記録的に雨が少ない状態が続いている中、きょうは各地で今年一番の雨量を観測しています。名古屋で一日の雨量が10ミリ以上となったのは12月24日以来