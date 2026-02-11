アメリカのトランプ大統領は、核開発問題をめぐるイランとの交渉が決裂した場合に備え、中東に2隻目の空母派遣を検討していると明らかにしました。【映像】アメリカ中央軍が公開した原子力空母アメリカは原子力空母「エイブラハム・リンカーン」を中核とする空母打撃群を中東に派遣し、イランへの圧力を強めています。トランプ大統領は10日、ニュースサイト「アクシオス」のインタビューで、空母打撃群の追加派遣を検討して