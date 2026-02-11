「阪神紅白戦、白組-紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）今季から野手に転向した西純矢外野手がクリーンヒットを放った。四回、カウント１−２から今朝丸の浮いたボールをきれいに捉え、中前にはじき返した西純。スタンドからはこの日一番とも言える大きな拍手がわき起こった。今キャンプでは具志川で懸命にバットを振ってきた西純。「投手は（数をこなすにも）限界がある、１００球も２００球も