カナダの高校などで銃乱射事件が発生し、容疑者を含む10人が死亡しました。【映像】当局のオンライン会見の様子カナダメディアによりますと、10日午後1時半ごろ、カナダ西部ブリティッシュコロンビア州のタンブラーリッジにある高校で銃撃事件が発生したと通報があったということです。警察が駆け付けたところ、校内で6人が死亡しているのが見つかり、別の1人は病院に搬送中に死亡が確認されました。さらに、高校での事件