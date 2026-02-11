神奈川県箱根町で発生していた大規模な断水は、今朝から順次解消されています。【映像】大規模な断水が発生していた箱根町箱根町では、寒波の影響で水道管が破裂したり、水が漏れたりする被害が相次ぎました。多くの水が流れ出て配水池の水位が低下したことから、特に土産店や旅館などが立ち並ぶ湯本地域ではきのう朝から夕方まで断水になっていました。町は、配水池に水を貯めるためにきのう深夜から改めて断水を行いました