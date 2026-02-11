きのう夜、JR川崎駅近くの道路を横断していた歩行者2人が運行中の路線バスにはねられる事故がありました。この事故で40代の男性が意識不明の重体です。【映像】現場付近の様子きのう午後10時半ごろ、JR川崎駅前で「路線バスと歩行者の事故です」などと119番通報がありました。警察によりますと、川崎駅西口のロータリーに入るため専用レーンを走っていた路線バスが道路を横断していた40代の男性2人をはねたということです。