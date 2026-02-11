中道改革連合は１１日、野田・斉藤両共同代表の辞任を受けての代表選挙を１３日に実施し、立候補の条件となる推薦人は今回不要とすることを決めた。これを受けて、小川淳也衆院議員と、階猛（しな・たけし）衆院議員が出馬を表明した。小川氏は、立憲民主党の幹事長などを歴任し、今回の衆院選では香川１区で自民党の候補者に競り勝ち８回目の当選を果たした。階氏は、岩手１区で自民党の候補者を破って８回目の当選を果たした。一