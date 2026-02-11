俳優の西田尚美（55）が11日、自身のXを更新。10、11日に結婚を発表した“2人の息子”を祝福した。【写真】“母の顔”神木隆之介と共演シーン10日は神木隆之介（32）が一般女性との結婚を報告。11日未明には神尾楓珠（27）が歌手で俳優の平手友梨奈（24）との結婚を発表した。西田は2021年放送の日本テレビ系ドラマ『コントが始まる』で、神木の母役を務めた。神尾とは25年のABCテレビ・テレビ朝日系新ドラマ『すべての恋が