将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と伊藤匠二冠（叡王、王座、23）が2月11日、第19回朝日杯将棋オープン戦決勝戦で激突。大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」を舞台に、午後2時15分から対局を開始した。振り駒の結果、先手番は伊藤二冠に決定した。【中継】藤井六冠VS伊藤二冠 大注目の決勝戦（生中継中）藤井竜王・名人は、午前中に行われた準決勝で佐藤天彦九段（38）に勝利。3年ぶり、歴代最多