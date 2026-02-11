茨城県鉾田市で11日朝早く、住宅が全焼して1人の遺体が見つかりました。住人の男性と連絡が取れておらず警察が身元の確認を進めています。11日午前5時ごろ、鉾田市荒地の木造2階建て住宅で「建物の方が燃えている」と近所の人から119番通報がありました。消防などによりますと、消防車など6台が出動して火は約2時間後に消し止められましたが、火元の住宅1棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に1人で暮らして