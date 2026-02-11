日本銀行は2025年12月の金融政策決定会合で、政策金利の利上げを決定しました。この利上げを受けて、メガバンクは既に金利の値上げを発表しています。 お金が溜まりやすい状況になったといえますが、投資と比べて運用後の利益にどれほどの差が出るのでしょうか？ 本記事では、普通預金とリスクの低い債券投資で比較します。 銀行の金利が上がる 日銀の利上げを受けて、三菱ＵＦＪ、三井住友、みずほの3メガバンクは