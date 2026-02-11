年金受給者の確定申告の手続きの負担を減らすため、一定の条件を満たす場合には、確定申告をする必要がありません。しかし、株式や配当で所得がある場合、確定申告をすることで所得税や住民税の負担が減る可能性があります。 ただし、確定申告をした場合は申告内容をもとに国民健康保険料の計算が行われるため、所得が増えることで保険料の負担が増えるかもしれません。 今回は、はじめに確定申告不要制度の内容を確認し