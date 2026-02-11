デトロイトが「象徴」を連れ戻した。タイガースは１０日（日本時間１１日）、ジャスティン・バーランダー投手（４２）と１年契約を締結したことを発表した。契約は１年１３００万ドルで、支払いの一部が後年に繰り延べられる形だという。タイガースでＭＬＢのキャリアをスタートさせ、今月２０日に４３歳の誕生日を迎える大投手の２０１７年以来となる?帰還?は、単なる戦力補強以上に同球団の「攻めの姿勢」を端的に示すサイン