大学進学が決まり、子どもが春から上京するという家庭も多いのではないでしょうか。一人暮らしをする物件を探し、「どのような物件に住もうか」と話している親子もいるでしょう。子どもの一人暮らしの家賃は、親が振り込むにしても、自分で払うとしても大きな負担となるため、適正な金額にする必要があります。 本記事では、子どもの要望を取り入れると家賃が高くなってしまうケースや、都内で家賃7万円は可能なのかを