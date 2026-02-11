ヤンキースからメッツに移籍したリリーフ右腕ルーク・ウィーバー投手（３２）の?軽率な行動?が波紋を呼んでいる。ウィーバーは前日９日（日本時間１０日）古巣ヤンキースのバッグを肩にかけてメッツのキャンプ地フロリダ・ポートセントルーシーの施設入り。この動画が拡散され、メッツファンのひんしゅくを買った。そんなウィーバーは１０日（同１１日）、ポッドキャスト番組「ザ・ショー」に出演し、ヤンキースのバッグを持