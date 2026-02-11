山本由伸、佐々木朗希らと自主トレ…80メートルの遠投で調整ドジャースの大谷翔平投手が9日（日本時間10日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを行った。キャンプインを目前に控える中、ネット上のファンは順調な調整ぶりとともに、帽子からはみ出る“長髪”に注目。「めっちゃ髪伸びてね？」と話題になっている。大谷はこの日、同僚の山本由伸投手、佐々木朗希投手らとともに練習を行った。約80メートルの遠投を