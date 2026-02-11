【モデルプレス＝2026/02/11】「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）が11日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSのコラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演した。【写真】「今日好き」話題のイケメン、短髪イメチェンで印象激変◆MON7A、イメチェンで雰囲気ガラリ毛先を遊ばせた軽やかなヘアスタイルが定着していたMON7Aは今回、短髪